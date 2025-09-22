Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о выходе в финал Ханчжоу: было видно, что У Ибин устал после матча с Медведевым

Бублик — о выходе в финал Ханчжоу: было видно, что У Ибин устал после матча с Медведевым
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин

В полуфинале Бублик (3) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 196-ю ракетку мира из Китая У Ибина, который ранее неожиданно выбил из сетки посеянного под вторым номером россиянина Даниила Медведева.

«Я ожидал тяжёлой борьбы. Было видно, что он немного устал после вчерашнего матча. Всегда непросто играть с местным соперником у него дома. Рад, что сумел удержать концентрацию и не дал ему много шансов», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Медведев уступил У Ибину в Ханчжоу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Их матч длился 3 часа и 2 минуты.

Материалы по теме
Медведеву нужна революция в голове. Есть ли у него шанс завоевать ещё хоть один титул?
Эксклюзив
Медведеву нужна революция в голове. Есть ли у него шанс завоевать ещё хоть один титул?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android