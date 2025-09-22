Бублик — о выходе в финал Ханчжоу: было видно, что У Ибин устал после матча с Медведевым
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).
Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
В полуфинале Бублик (3) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 196-ю ракетку мира из Китая У Ибина, который ранее неожиданно выбил из сетки посеянного под вторым номером россиянина Даниила Медведева.
«Я ожидал тяжёлой борьбы. Было видно, что он немного устал после вчерашнего матча. Всегда непросто играть с местным соперником у него дома. Рад, что сумел удержать концентрацию и не дал ему много шансов», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.
Медведев уступил У Ибину в Ханчжоу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Их матч длился 3 часа и 2 минуты.
