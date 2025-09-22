Гауфф — о прошлогоднем турнире в Пекине: больше всего запомнилось то, что делала вне корта

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась воспоминаниями о прошлогоднем розыгрыше турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), отметив, что ей понравилось проводить время вне корта.

«Честно говоря, я плохо помню, что чувствовала на корте в прошлом году. Думаю, это был конец сезона. Я просто думала о каждом матче. Была счастлива, что могу продолжать играть. Но больше всего мне запомнилось то, что я делала вне корта. Я посетила Великую китайскую стену и Запретный город — это было действительно потрясающе. В этом году, не знаю, может быть, мы посетим храм. Мне здесь всегда очень хорошо. Болельщики невероятно добры. Вчера, кажется, я получила от 15 до 20 подарков, и я здесь всего один день. Уверена, что получу ещё во время турнира. Я очень благодарна за эту доброту», – приводит слова Гауфф Punto De Break.

Кори Гауфф примет участие в «тысячнике» в Пекине (Китай), который пройдёт с 24 сентября по 5 октября. Американка является действующей чемпионкой турнира.