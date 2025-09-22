Скидки
Арина Соболенко показала, как проводит время на отдыхе

Арина Соболенко показала, как проводит время на отдыхе
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие снимки.

«Баланс между работой и жизнью», — подписала фотографии Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований.

В 2024 году на «тысячнике» в Пекине Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Соболенко планирует вернуться в тур на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.

