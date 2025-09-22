Арина Соболенко показала, как проводит время на отдыхе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие снимки.

«Баланс между работой и жизнью», — подписала фотографии Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований.

В 2024 году на «тысячнике» в Пекине Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Соболенко планирует вернуться в тур на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.