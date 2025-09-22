Скидки
Теннис

«Мирра в здании!» Турнир в Пекине показал, как Андрееву встречали в аэропорту

«Мирра в здании!» Турнир в Пекине показал, как Андрееву встречали в аэропорту
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прилетела в Пекин (Китай), где выступит на турнире категории WTA-1000. В аэропорту её сопровождала мама Раиса.

«Вот она – Мирра Андреева в здании!» — подписала пресс-служба турнира в Пекине видео с россиянкой.

«Тысячник» в Пекине пройдёт с 24 сентября по 5 октября. В прошлом году Мирра дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где со счётом 7:5, 0:6, 4:6 проиграла олимпийской чемпионке 2024 года китаянке Чжэн Циньвэнь.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является американка Кори Гауфф.

Сетка турнира WTA-500 в Пекине (2025)
