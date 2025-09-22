Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике с отдыха в Греции

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха в Греции. На снимках также запечатлены мама Арины Юлия и бойфренд Арины Георгиос Франгулис, бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований.

Соболенко планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.