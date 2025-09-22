Федерер — об Алькарасе и Синнере: мы не ожидали, что они будут настолько доминировать

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о доминации итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в АТР-туре.

«Я думаю, мы все знали, что они будут хороши, возможно, скорее всего, даже станут великими. Но мы не ожидали, что они будут настолько доминировать с самого начала. Это действительно впечатляет, должен признать, и это замечательно для тенниса. Они играют финалы один за другим, друг против друга – «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати, US Open. Это самые крупные турниры в нашем спорте.

Они сделали себе имя, и, конечно, возникает следующий вопрос: кто станет следующим? Мы знаем, что делает Новак — у него уже легендарная карьера. Но кто будет следующим, кто захочет присоединиться к этой элитной группе? Это будет трудно и потребует времени. И также вопрос в том, как долго они смогут это продолжать, потому что это нелегко. Я сам через это проходил — тяжело, однако у них это выглядит так легко, что очень впечатляет», – сказал Федерер в студии Tennis Channel.