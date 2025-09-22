Федерер рассказал, по каким моментам из теннисной жизни скучает после завершения карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, по каким моментам из теннисной жизни он скучает после завершения карьеры.

– Какова жизнь после тенниса и по чему вы скучаете?

– Я скучаю по товариществу. Например, на этой неделе, пока играли Кубок Лэйвера, когда я ходил туда-сюда и зашёл в раздевалку к Пэту Рафтеру и Андре Агасси, и они говорят: «Садись, нам нужно с тобой на минутку поговорить». Я сажусь, и мы болтаем минут пять. Вот о чём я скучаю больше всего.

Скучаешь по тем двум минутам, когда на табло написано «Гейм, сет, матч», а ты выигрываешь Уимблдон и думаешь: «О, круто», но это ощущение быстро улетучивается. Думаю, скучаю по жизни в туре: по походам с друзьями на ужины, просто по времяпровождению вместе на выезде. Вот чего мне не хватает.

А жизнь на пенсии прекрасна. Не нужно тренироваться через боль, не нужно играть матч, когда тело ноет. Так что, с одной стороны, это хорошо, с другой — плохо, однако, конечно, мне многого не хватает», – сказал Федерер в студии Tennis Channel.