Роддик опубликовал своё фото с подписью «Калинская, когда Хольгер отправляет ей сообщение»

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик опубликовал своё фото с гримасой в социальных сетях, затронув резонансное интервью 29-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской.

«Калинская, когда Хольгер отправляет ей сообщение», — подписал своё фото Роддик.

Фото: https://x.com/Served_Podcast

В недавнем интервью Калинская призналась, что 11-я ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне писал ей в попытке завязать романтические отношения 10 раз. «Я сейчас скажу, его опять просто разнесут, это видео… Это опять Руне (смеётся). Он, по-моему, всем пишет. Ну ладно, пускай, он заслуживает всего этого. Он слишком много о себе думает. Может быть, он безнадёга такой», — прокомментировала Анна. Позднее Руне ответил на слова россиянки, что она неверно его поняла.

Ранее другая россиянка Вероника Кудерметова заявляла, что Руне оказывал ей знаки внимания.