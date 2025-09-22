Скидки
Энди Роддик рассказал, чем Тейлор Фриц отличается от других теннисистов

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик рассказал, какие качества характера восхищают его в соотечественнике Тейлоре Фрице.

«Он настоящий трудяга в зале, у него отличный настрой. У меня этого не было — он каждый раз уверен, что выиграет свой следующий матч. Он говорит это, и я ему верю. Есть люди, которые так говорят, но им не веришь.

Андре Агасси недавно рассказывал, что в своей карьере он исходил из сочетания неуверенности и эго. Думаю, я был таким же. У Тейлора Фрица этой неуверенности нет вообще. Даже если он говорит: «Я ещё не обыгрывал этого соперника, но я знаю, что обыграю», — это суперсила. И он демонстрирует её каждый раз», – приводит слова Роддика The Tennis Gazette со ссылкой на подкаст Served With Andy Roddick.

