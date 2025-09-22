Стефанос Циципас опроверг информацию о перенесённой операции на спине

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опроверг информацию, что он недавно перенёс операцию на спине.

По сообщениям греческого издания Tennis24, Циципасу якобы удалили грыжу.

«Дорогие друзья и болельщики, в свете недавних сообщений хочу прояснить: я не делал операцию на спине и чувствую себя хорошо. Я невероятно благодарен за ваши добрые сообщения и постоянную поддержку. То, что вы обо мне беспокоитесь, очень много для меня значит», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Циципас снялся с турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. В это время он сыграет на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, где заменил британца Джека Дрейпера.