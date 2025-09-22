Скидки
Федерер: рад, что через три года после завершения карьеры тело всё ещё в хорошем состоянии

Федерер: рад, что через три года после завершения карьеры тело всё ещё в хорошем состоянии
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как продолжает держать себя в форме, отметив, что старается несколько раз в неделю играть в теннис.

«Я стараюсь быть в хорошей форме. Много играю в гольф. Это даёт колену отдых. Сейчас я пытаюсь выходить на корт два-три раза в неделю, снова играть. Иногда разыгрываю несколько очков, просто чтобы почувствовать игру. Хорошо, что я всегда подавал. Каждый раз, когда выхожу на корт с детьми, стараюсь сделать несколько подач, потому что это быстро теряется.

Но должен сказать, что на самом деле я чувствую себя довольно хорошо. Я очень рад, что через три года после завершения карьеры моё тело всё ещё в хорошем состоянии. Думаю, теперь я действительно могу начать ощущать пользу от того, что дал себе паузу, потому что первая пара лет после ухода из спорта была тяжёлой», – сказал Федерер в студии Tennis Channel.

Новости. Теннис
