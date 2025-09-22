Модель Надер отреагировала на слухи, что встречалась с Синнером и Алькарасом на US Open

28-летняя американская модель Брукс Надер отреагировала на информацию, что во время Открытого чемпионата США — 2025 она одновременно ходила на свидания с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

– Ходили слухи, что вы ходили с ними на свидания…

– Верно, верно. Имею в виду, я бы просто сказала, что леди никогда не целуется и не рассказывает об этом, особенно дважды. Это просто некрасиво.

– Знают ли эти парни, что ты встречалась с ними обоими?

– В наши дни свидания – это такой расплывчатый термин. Просто не знаю. Кстати, единственное, что мне нравится, — это то, что парни делают это постоянно. Так почему я не могу этого делать? Они постоянно это делают, — приводит слова Надер People со ссылкой на эфир подкаста Watch What Happens Live.