Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Модель Надер отреагировала на слухи, что встречалась с Синнером и Алькарасом на US Open

Модель Надер отреагировала на слухи, что встречалась с Синнером и Алькарасом на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

28-летняя американская модель Брукс Надер отреагировала на информацию, что во время Открытого чемпионата США — 2025 она одновременно ходила на свидания с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

– Ходили слухи, что вы ходили с ними на свидания…
– Верно, верно. Имею в виду, я бы просто сказала, что леди никогда не целуется и не рассказывает об этом, особенно дважды. Это просто некрасиво.

– Знают ли эти парни, что ты встречалась с ними обоими?
– В наши дни свидания – это такой расплывчатый термин. Просто не знаю. Кстати, единственное, что мне нравится, — это то, что парни делают это постоянно. Так почему я не могу этого делать? Они постоянно это делают, — приводит слова Надер People со ссылкой на эфир подкаста Watch What Happens Live.

Материалы по теме
Карлос Алькарас и Янник Синнер встречались с одной моделью во время US Open — источник
Материалы по теме
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android