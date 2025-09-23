Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Шанхае

23-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с розыгрыша «Мастерса» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 1 по 12 октября, сообщает L'Equipe. Фиса в сетке турнира заменит аргентинский теннисист Мариано Навоне.

Артюра Фиса до сих пор беспокоит травма спины, из-за которой он пропустил бо́льшую часть сезона. В сезоне-2025 теннисисту пришлось отказаться от участия в Уимблдоне, US Open и всех крупных хардовых североамериканских турниров, кроме «Мастерса» в Торонто, в котором француз принял участие, но уступил в матче третьего круга чеху Иржи Легечке со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).