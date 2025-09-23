Роджер Федерер рассказал, почему для него важно отправляться в путешествия с детьми

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, насколько для него было и остаётся важным путешествовать с детьми по миру.

– Когда вы стали отцом, вы сказали, что хотите, чтобы ваши дети путешествовали. Почему для вас так важно быть «гражданином мира»?

– Не знаю. У меня самые невероятные воспоминания связаны с путешествиями. Встречи с друзьями, людьми, новые блюда, культуры — всему этому учишься, узнаёшь историю и многое другое. Это многому научило меня и Мирку, которая тоже путешествует уже больше 30 лет.

То, что мы можем делать это с детьми — настоящая привилегия. Через пару недель мы все будем в Шанхае, снова поедем в Японию, как делали пару лет назад, потому что нам там очень понравилось. Дети очень просили вернуться туда, так что мы это делаем. Конечно, мы также проводим достаточно времени в Швейцарии. Мы стараемся ездить в места, где никогда не были или где нам уже очень понравилось.

Но главное — показать детям жизнь и то, что папа не всегда торопится на тренировку или на будущий матч. Мы также недавно совершили две потрясающие поездки для Фонда Роджера Федерера. Это было удивительно, что мы смогли сделать всё это вместе. В прошлом году мы побывали в Лесото и Южной Африке — это было фантастически, – сказал Федерер в студии Tennis Channel.