Захарова обыграла Миннен в финале квалификации WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Захарова (81-я ракетка мира) обыграла 112-ю ракетку мира представительницу Бельгии Гретье Миннен и вышла в основную сетку открытого чемпионата Китая по теннису. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 и продлилась 1 час и 3 минуты.

Во время матча обе теннисистки сделали по одной подаче навылет. Гретье Миннен совершила две двойные ошибки, Захарова – ни одной. Также Захаровой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из десяти.

Открытый чемпионат Китая по теннису пройдёт с 22 сентября по 5 октября в Пекине. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, ныне занимающая третью строчку в мировом рейтинге.