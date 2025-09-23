Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Захарова обыграла Миннен в финале квалификации WTA-1000 в Пекине

Захарова обыграла Миннен в финале квалификации WTA-1000 в Пекине
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Захарова (81-я ракетка мира) обыграла 112-ю ракетку мира представительницу Бельгии Гретье Миннен и вышла в основную сетку открытого чемпионата Китая по теннису. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 и продлилась 1 час и 3 минуты.

Во время матча обе теннисистки сделали по одной подаче навылет. Гретье Миннен совершила две двойные ошибки, Захарова – ни одной. Также Захаровой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из десяти.

Открытый чемпионат Китая по теннису пройдёт с 22 сентября по 5 октября в Пекине. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, ныне занимающая третью строчку в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android