Карлос Алькарас собирается сыграть на Кубке Дэвиса — 2025 в ноябре

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о намерении сыграть за сборную Испании в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

«Сначала Итоговый турнир ATP, а затем Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме, и посмотрим, сможем ли мы выиграть», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Итоговый турнир — 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). В прошлом году Алькарас выбыл на стадии группового этапа.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье. В четвертьфинале сборная Испании встретится с командой Чехии.