Беатрис Хаддад-Майя досрочно завершила сезон-2025

40-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя объявила о досрочном завершении текущего сезона.

«Всем привет! Пишу, чтобы сообщить вам, что завершаю сезон 2025 года немного раньше срока, чтобы дать больше отдыха телу и разуму.

Спасибо всем моим спонсорам, которые идут бок о бок со мной в этом прекрасном, полном знаний пути к спорту. Спасибо моей семье, которая всегда была и будет моей главной опорой и силой. Спасибо многим людям, которые помогают мне, прямо или косвенно, воплощать мою мечту в жизнь», — написала Хаддад-Майя на личной странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Хаддад-Майя провела 42 матча, в которых одержала 16 побед.