Александр Бублик — Валентен Руае: где смотреть, во сколько финал турнира в Ханчжоу

Александр Бублик — Валентен Руае: где смотреть, во сколько финал турнира в Ханчжоу
Сегодня, 23 сентября, состоится финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В матче за титул сразятся 88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае и представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 19-е место в рейтинге.

В России трансляцию турниров ATP проводит BB Tennis. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

Валентен Руае и Александр Бублик встретятся друг с другом впервые на турнире ATP. В 2025 году казахстанец уже выиграл три титула в одиночном разряде — на грунте в Кицбюэле (Австрия) и Гштааде (Швейцария), а также на травяном турнире в Галле (Германия).

