Александр Бублик — Валентен Руае: где смотреть, во сколько финал турнира в Ханчжоу
Сегодня, 23 сентября, состоится финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В матче за титул сразятся 88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае и представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 19-е место в рейтинге.
В России трансляцию турниров ATP проводит BB Tennis. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:30 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Бублик
А. Бублик
Валентен Руае и Александр Бублик встретятся друг с другом впервые на турнире ATP. В 2025 году казахстанец уже выиграл три титула в одиночном разряде — на грунте в Кицбюэле (Австрия) и Гштааде (Швейцария), а также на травяном турнире в Галле (Германия).
