Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флавия Пеннетта оценила результаты сезона Жасмин Паолини

Флавия Пеннетта оценила результаты сезона Жасмин Паолини
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open (2015) Флавия Пеннетта прокомментировала итоги выступлений сезона соотечественницы Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира).

«Абсолютно нормальный [сезон]. Очень сложно держать такую же высокую планку, как год назад, в 2024-м. Меняется давление, соперники тебя знают. Мне кажется, она может быть довольна, даже если закончит сезон на 15-й строчке в рейтинге.

Резюмируя, скажу, что нет повода для тревоги при таких слабых результатах. Уверена, что в 2026 году ситуация стабилизируется и Жасмин сможет стать собраннее. Не стоит забывать о том, что она может квалифицироваться в финалы турниров WTA и впереди ещё много очков», — приводит слова Пеннетты Ubitennis.

Паолини является олимпийской чемпионкой (2024) и победительницей Открытого чемпионата Франции (2025) в парном разряде.

Материалы по теме
Паолини одолела Свитолину и сравняла счёт в полуфинале с Украиной на Кубке Билли Джин Кинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android