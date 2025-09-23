Флавия Пеннетта оценила результаты сезона Жасмин Паолини

Чемпионка US Open (2015) Флавия Пеннетта прокомментировала итоги выступлений сезона соотечественницы Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира).

«Абсолютно нормальный [сезон]. Очень сложно держать такую же высокую планку, как год назад, в 2024-м. Меняется давление, соперники тебя знают. Мне кажется, она может быть довольна, даже если закончит сезон на 15-й строчке в рейтинге.

Резюмируя, скажу, что нет повода для тревоги при таких слабых результатах. Уверена, что в 2026 году ситуация стабилизируется и Жасмин сможет стать собраннее. Не стоит забывать о том, что она может квалифицироваться в финалы турниров WTA и впереди ещё много очков», — приводит слова Пеннетты Ubitennis.

Паолини является олимпийской чемпионкой (2024) и победительницей Открытого чемпионата Франции (2025) в парном разряде.