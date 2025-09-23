Скидки
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира в Пекине, где сыграют Синнер, Рублёв, Медведев и Бублик

Стала известна сетка турнира в Пекине, где сыграют Синнер, Рублёв, Медведев и Бублик
Аудио-версия:
Комментарии

Определилась сетка хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, три российских теннисиста — Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также представитель Казахстана Александр Бублик.

Теннис. Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Наиболее заметные матчи первого круга:

  • Янник Синнер (Италия) — Марин Чилич (Хорватия);
  • Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия);
  • Андрей Рублёв (Россия) — Флавио Коболли (Италия);
  • Квалифаер — Александр Бублик (Казахстан);
  • Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания);
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Фото: Сетка турнира в Пекине

Сетка турнира в Пекине

В 2024 году турнир в Пекине выиграл испанец Карлос Алькарас, в финале одолев итальянца Янника Синнера. Алькарас принял решение не защищать титул и сыграет на турнире в Токио (Япония).

