Стала известна сетка турнира в Пекине, где сыграют Синнер, Рублёв, Медведев и Бублик

Определилась сетка хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, три российских теннисиста — Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также представитель Казахстана Александр Бублик.

Теннис. Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Наиболее заметные матчи первого круга:

Янник Синнер (Италия) — Марин Чилич (Хорватия);

Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия);

Андрей Рублёв (Россия) — Флавио Коболли (Италия);

Квалифаер — Александр Бублик (Казахстан);

Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания);

Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Фото: Сетка турнира в Пекине

В 2024 году турнир в Пекине выиграл испанец Карлос Алькарас, в финале одолев итальянца Янника Синнера. Алькарас принял решение не защищать титул и сыграет на турнире в Токио (Япония).