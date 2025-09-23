Андрей Чесноков заявил, что хотел бы возобновить тренерскую деятельность

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков рассказал, что хотел бы вновь поработать с известным теннисистом в качестве тренера.

«Честно говоря, я бы с удовольствием поработал бы с каким-нибудь перспективным игроком или теннисисткой. У меня ещё полно энергии, чтобы кого-то взять и сделать из него игрока. Я умею работать. Если будут какие-то предложения, позитивные, реальные, которые могут меня заинтересовать, я с удовольствием. По жизни я был трудягой, я им и остаюсь», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Чесноков является победителем семи турниров ATP в одиночном разряде. Он становился финалистом Открытого чемпионата Франции в 1989 году. В качестве тренера он работал с экс первой ракеткой мира Маратом Сафиным, олимпийской чемпионкой Еленой Весниной, победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной.