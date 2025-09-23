Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Баскетболист Пау Газоль выложил пост с Кубка Лэйвера

Баскетболист Пау Газоль выложил пост с Кубка Лэйвера
Комментарии

Испанский баскетболист Пау Газоль опубликовал в соцсети пост, где оценил атмосферу на Кубке Лэйвера.

«Кубок Лэйвера прошёл потрясающе! Великолепная атмосфера, дух соперничества и азарт на корте. Было невероятно здорово посетить это потрясающее мероприятие с участием лучших теннисистов мира во главе с моим хорошим другом, соотечественником и игроком номер один в мире — Карлосом Алькарасом.

Безупречная работа организации и её партнёров!» — написал Газоль у себя на странице в соцсети.

Фото: Соцсети баскетболиста

Фото: Соцсети баскетболиста

Победителем на Кубке Лэйвера — 2025 стала сборная мира, тренером которой на турнире выступил американский теннисист Андре Агасси.

Материалы по теме
Андре Агасси — о сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025: это была команда с большой буквы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android