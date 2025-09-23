Баскетболист Пау Газоль выложил пост с Кубка Лэйвера

Испанский баскетболист Пау Газоль опубликовал в соцсети пост, где оценил атмосферу на Кубке Лэйвера.

«Кубок Лэйвера прошёл потрясающе! Великолепная атмосфера, дух соперничества и азарт на корте. Было невероятно здорово посетить это потрясающее мероприятие с участием лучших теннисистов мира во главе с моим хорошим другом, соотечественником и игроком номер один в мире — Карлосом Алькарасом.

Безупречная работа организации и её партнёров!» — написал Газоль у себя на странице в соцсети.

Фото: Соцсети баскетболиста

Победителем на Кубке Лэйвера — 2025 стала сборная мира, тренером которой на турнире выступил американский теннисист Андре Агасси.