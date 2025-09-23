Скидки
Главная Теннис Новости

Ракетка Энди Маррея с победного Уимблдона-2013 продана на аукционе за $ 73 200

Комментарии

Ракетка трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира британского теннисиста Энди Маррея была продана на аукционе за $ 73 200. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Маррей использовал эту ракетку во время нескольких матчей на Уимблдоне-2013, в том числе в финальном матче. В решающем поединке британец обыграл легендарного серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 7:5, 6:4. Титул Маррея в 2013 году стал первой за 76 лет победой британца на Уимблдоне.

Рекордная сумма, уплаченная за теннисную ракетку, принадлежит ракетке Babolat, которой испанец Рафаэль Надаль играл в победном финале «Ролан Гаррос» — 2017. Ракетка была продана в июне 2025 года за $ 157 тыс.

