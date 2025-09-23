Скидки
Теннис

Фото: Карен Хачанов надел забавную шляпу с портретами Янника Синнера в Пекине

Фото: Карен Хачанов надел забавную шляпу с портретами Янника Синнера в Пекине
10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов примерил шляпу с портретными изображениями четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Это произошло на мероприятии перед стартом турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Синнера очень рассмешила шляпа, он даже сделал фотографии Хачанова на свой телефон.

Фото: Кадр из трансляции

«Пятисотник» в Пекине пройдёт с 25 сентября по 1 октября. В первом круге Синнер сыграет с хорватом Марином Чиличем, Хачанов встретится с Александром Мюллером из Франции.

В 2024 году турнир в Пекине выиграл испанец Карлос Алькарас, в финале одолев Янника Синнера. Алькарас принял решение не защищать титул и сыграет на турнире в Токио (Япония).

