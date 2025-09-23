Аманда Анисимова опубликовала милое фото с собакой Полины Кудерметовой

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась милой фотографией с собакой российской теннисистки Полины Кудерметовой, занимающей 76-ю строчку мирового рейтинга WTA. Снимок Анисимова опубликовала на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Анисимовой

В 2025 году Аманда Анисимова дошла до двух финалов на турнирах «Большого шлема». На US Open — 2025 она проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7). В финале Уимблдона она потерпела поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.

Полина Кудерметова играла в финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче за титул она уступила Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).