Умер хорватский тренер Никола Пилич. Он был ментором Новака Джоковича

Югославский и хорватский теннисист и тренер Никола Пилич умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Sportklub.rs.

«Пилич был отцом Новака Джоковича в теннисе. Он помог Джоковичу развиться, приобрести необходимые знания и создать условия для того, чтобы Новак стал тем, кем является сегодня», — отмечается в источнике.

Пилич занимался тренерской работой с Новаком Джоковичем, хорватом Гораном Иванишевичем, немцем Михаэлем Штихом. Он привёл три разные сборные к титулам на Кубке Дэвиса, будучи капитаном команд. Трижды он побеждал с Западной Германией, однажды с Хорватией и Сербией (в качестве консультанта).

В качестве теннисиста Никола Пилич был шестой ракеткой мира и финалистом «Ролан Гаррос» — 1973 в одиночном разряде. В паре он выигрывал US Open — 1970.