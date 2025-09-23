Скидки
Элина Свитолина снялась с турнира WTA-1000 в Пекине

Элина Свитолина снялась с турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Причиной снятия спортсменки с соревнований стала травма бедра.

Свитолина снялась уже после проведения жеребьёвки, она была 11-й сеяной. После её отказа сеяной теннисисткой стала Магда Линетт из Польши, она пройдёт во второй круг без борьбы.

На прошлой неделе Свитолина играла на Кубке Билли Джин Кинг — 2025. Сборная Украины дошла до полуфинала.

«Тысячник» в Пекине пройдёт с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

Сетка турнира в Пекине
Комментарии
