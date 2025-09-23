Скидки
Аманда Анисимова выложила совместное фото с Миррой Андреевой и Кареном Хачановым

Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала совместную фотографию с двумя российскими теннисистами — пятой ракеткой мира Миррой Андреевой и Кареном Хачановым, занимающим 10-ю строчку рейтинга ATP.

Спортсмены встретились на мероприятии, организованном Nike, перед стартом турнира в Пекине (Китай).

Фото: Из личного архива Анисимовой

В 2025 году Аманда Анисимова дошла до двух финалов на турнирах «Большого шлема». На US Open — 2025 она проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7). В финале Уимблдона она потерпела поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.

Мирра Андреева в нынешнем сезоне выиграла два «тысячника» — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Карен Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада).

