Арина Соболенко встретилась с Новаком Джоковичем во время отдыха в Греции

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала совместное фото с 24-кратным чемпионом мэйджоров легендарным сербом Новаком Джоковичем. Спортсмены встретились в Греции, где Соболенко отдыхает, а Джокович теперь живёт.

«С GOAT (величайшим всех времён)», — подписала снимок Соболенко на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Соболенко

Арина также опубликовала фото Новака со своей племянницей, сопроводив его подписью: «На этот раз намного лучше».

Фото: Из личного архива Соболенко

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований. Джокович в нынешнем сезоне собирался сыграть на турнире ATP-250 в Афинах (Греция).