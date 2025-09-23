Скидки
Теннис

Валентен Руае — Александр Бублик, результат матча 23 сентября 2025, счет 0:2, финал ATP-250 Ханчжоу

Александр Бублик завоевал титул на турнире ATP-250 в Ханчжоу
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Бублик выполнил 21 подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. На счету Руае восемь эйсов, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Титул в Ханчжоу стал восьмым в карьере 28-летнего Александра Бублика и четвёртым — в 2025 году. В рейтинге казахстанец поднимется на 16-ю строчку — это его личный рекорд.

