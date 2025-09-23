Александр Бублик завоевал титул на турнире ATP-250 в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Бублик выполнил 21 подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. На счету Руае восемь эйсов, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Титул в Ханчжоу стал восьмым в карьере 28-летнего Александра Бублика и четвёртым — в 2025 году. В рейтинге казахстанец поднимется на 16-ю строчку — это его личный рекорд.