Рафаэль Надаль заявил, что мошенники используют его образ с помощью ИИ

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил с обращением по поводу использования его образа и голоса в создании роликов для мошеннической схемы с помощью искусственного интеллекта.

«Всем привет. Выступаю с обращением, что необычно для меня в социальных сетях, но считаю это необходимым. Мы с командой обнаружили фейковые видеоролики на разных платформах, созданные с помощью искусственного интеллекта, где кто-то выглядит и говорит, как я.

В этих роликах рекламируют инвестиционные советы или делают предложения, которые исходят не от меня. Они являются частью мошеннической рекламной схемы. Обратите внимание: я не создавал и не одобрял подобный контент. Спасибо за вашу поддержку!» — написал Надаль на личной странице в соцсетях.