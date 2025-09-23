Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль заявил, что мошенники используют его образ с помощью ИИ

Рафаэль Надаль заявил, что мошенники используют его образ с помощью ИИ
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил с обращением по поводу использования его образа и голоса в создании роликов для мошеннической схемы с помощью искусственного интеллекта.

«Всем привет. Выступаю с обращением, что необычно для меня в социальных сетях, но считаю это необходимым. Мы с командой обнаружили фейковые видеоролики на разных платформах, созданные с помощью искусственного интеллекта, где кто-то выглядит и говорит, как я.

В этих роликах рекламируют инвестиционные советы или делают предложения, которые исходят не от меня. Они являются частью мошеннической рекламной схемы. Обратите внимание: я не создавал и не одобрял подобный контент. Спасибо за вашу поддержку!» — написал Надаль на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
Умер хорватский тренер Никола Пилич. Он был ментором Новака Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android