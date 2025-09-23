Александр Бублик выиграл четвёртый титул ATP в 2025 году. Больше только у Алькараса

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завоевал четвёртый титул на турнире ATP в 2025 году. В финале соревнований ATP-250 в Ханчжоу (Китай) он одолел француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

До Ханчжоу Бублик побеждал на турнирах ATP-250 на грунте в Кицбюэле (Австрия) и Гштааде (Швейцария), а также на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Отметим, в нынешнем сезоне Александр выиграл один титул на турнире серии «челленджер» в Турине (Италия).

Больше Бублика в 2025 году титулов взял только испанец Карлос Алькарас, который сейчас возглавляет рейтинг ATP. Алькарас завоевал семь трофеев на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема».