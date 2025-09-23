Алехандро Табило обыграл Лоренцо Музетти в финале турнира в Чэнду
Чилийский теннисист Алехандро Табило стал победителем турнира в Чэнду, обыграв девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.
Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
Музетти выполнил 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Табило выполнил 12 эйсов, сделал две двойные ошибки и использовал единственный брейк-пойнт.
Благодаря победе на турнире Табило поднялся на 72-ю строчку мирового рейтинга.
Музетти потерпел поражение в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд. В прошлом году победу на турнире одержал китайский теннисист Цзюнчэн Шан.
