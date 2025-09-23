Алехандро Табило обыграл Лоренцо Музетти в финале турнира в Чэнду

Чилийский теннисист Алехандро Табило стал победителем турнира в Чэнду, обыграв девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.

Музетти выполнил 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Табило выполнил 12 эйсов, сделал две двойные ошибки и использовал единственный брейк-пойнт.

Благодаря победе на турнире Табило поднялся на 72-ю строчку мирового рейтинга.

Музетти потерпел поражение в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд. В прошлом году победу на турнире одержал китайский теннисист Цзюнчэн Шан.