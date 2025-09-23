Бублик обновит личный рекорд в рейтинге после победы на турнире в Ханчжоу
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик поднимется на рекордную для себя позицию в рейтинге ATP после победы на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай), где в решающем матче он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
Бублик станет 16-й ракеткой мира. Ранее его лучшей позицией в рейтинге было 17-е место в 2024 году.
До Ханчжоу Бублик побеждал на турнирах ATP-250 на грунте в Кицбюэле (Австрия) и Гштааде (Швейцария), а также на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Отметим, в нынешнем сезоне Александр выиграл один титул на турнире серии «челленджер» в Турине (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:13
-
15:26
-
14:29
-
14:18
-
13:39
-
13:26
-
12:46
-
12:29
-
12:09
-
11:42
-
11:18
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
09:48
-
09:24
-
08:30
-
00:56
-
00:17
- 22 сентября 2025
-
23:38
-
23:23
-
23:05
-
23:02
-
22:48
-
22:38
-
22:12
-
21:34
-
20:43