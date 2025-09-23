Скидки
Бублик обновит личный рекорд в рейтинге после победы на турнире в Ханчжоу

Казахстанский теннисист Александр Бублик поднимется на рекордную для себя позицию в рейтинге ATP после победы на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай), где в решающем матче он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Бублик станет 16-й ракеткой мира. Ранее его лучшей позицией в рейтинге было 17-е место в 2024 году.

До Ханчжоу Бублик побеждал на турнирах ATP-250 на грунте в Кицбюэле (Австрия) и Гштааде (Швейцария), а также на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Отметим, в нынешнем сезоне Александр выиграл один титул на турнире серии «челленджер» в Турине (Италия).

