Александр Бублик в сезоне-2025 выиграл турниры ATP на всех покрытиях

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в текущем сезоне уже завоевал титулы турниров ATP на всех покрытиях.

Сегодня, 23 сентября, Бублик стал чемпионом хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В решающем матче он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

В 2025 году Бублик также завоевал титулы:

на траве (1): в июне на турнире ATP-500 в Галле (Германия);

на грунте (2): в июле на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) и на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Благодаря успешному выступлению в Ханчжоу Бублик поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга, это его личный рекорд.