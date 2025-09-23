Александр Бублик в сезоне-2025 выиграл турниры ATP на всех покрытиях
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в текущем сезоне уже завоевал титулы турниров ATP на всех покрытиях.
Сегодня, 23 сентября, Бублик стал чемпионом хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В решающем матче он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
В 2025 году Бублик также завоевал титулы:
на траве (1): в июне на турнире ATP-500 в Галле (Германия);
на грунте (2): в июле на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) и на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
Благодаря успешному выступлению в Ханчжоу Бублик поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга, это его личный рекорд.
