Алехандро Табило одержал первую в карьере победу над игроком из топ-20 на харде

Чилийский теннисист Алехандро Табило одержал первую в карьере победу над игроком из топ-20 на хардовом покрытии. Ранее он потерпел 15 поражений.

Сегодня, 23 сентября, Табило стал победителем турнира в Чэнду, обыграв девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.

Благодаря победе на турнире Табило поднялся на 72-ю строчку мирового рейтинга. Музетти потерпел поражение в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд. В прошлом году победу на турнире одержал китайский теннисист Цзюнчэн Шан.