Бублик обойдёт Медведева в мировом рейтинге после титула в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в среду, 24 сентября, обойдёт в мировом рейтинге чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место. Медведев же останется 18-й ракеткой мира.

Бублик, посеянный под третьим номером, завоевал титул в Ханчжоу, в решающем матче обыграв француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Медведев же неудачно выступил в Ханчжоу. Посеянный под вторым номером россиянин со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6 проиграл 196-й ракетке мира из Китая У Ибину (WC) в четвертьфинале.