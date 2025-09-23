Бублик обойдёт Медведева в мировом рейтинге после титула в Ханчжоу
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в среду, 24 сентября, обойдёт в мировом рейтинге чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.
Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место. Медведев же останется 18-й ракеткой мира.
Бублик, посеянный под третьим номером, завоевал титул в Ханчжоу, в решающем матче обыграв француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
Медведев же неудачно выступил в Ханчжоу. Посеянный под вторым номером россиянин со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6 проиграл 196-й ракетке мира из Китая У Ибину (WC) в четвертьфинале.
