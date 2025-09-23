Скидки
Бублик признался, что Руае удивил его в победном финале турнира в Ханчжоу

Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал завоевание титула на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале Бублик (третий номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер).

Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Он сыграл невероятно, я этого не ожидал. Во время турнира Руае был близок к этому уровню, но сегодня даже превзошёл его. Он играл хорошо, и мне действительно пришлось подавать как можно мощнее и выкладываться по полной, чтобы победить.

Я хорошо подавал и нанёс несколько потрясающих ударов в этом матче, но выиграл его с разницей всего в несколько очков», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

