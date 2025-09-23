Фото: яркие эмоции Бублика после победы на турнире в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на завоевание титула на хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В решающем матче он обыграл француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

После реализованного матчбола Бублик упал животом на корт и радовался победе.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Последний жест Бублик адресовал своему боксу.

Фото: скриншот из видео

Для Александра это восьмой титул в одиночном разряде на уровне ATP в карьере и первый на открытом харде.

Также для Бублика победа в Ханчжоу стала четвёртой в текущем сезоне. В туре только шестикратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу удалось завоевать больше титулов в 2025 году (семь титулов).