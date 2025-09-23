Бублик повторил достижение Джоковича и Алькараса по титулам за сезон на всех покрытиях

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик повторил весомое достижение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.
За последние восемь лет только Джоковичу, Алькарасу и Бублику удалось завоевать титулы на всех покрытиях в одном сезоне, сообщает ATP.
Новак Джокович – 2019, 2021, 2022 годы.
Карлос Алькарас – 2023, 2024, 2025 годы.
Александр Бублик – 2025 год.
Сегодня, 23 сентября, Бублик выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), до этого Александру удалось добиться титулов и на грунте, и на траве.
На траве (1): на турнире ATP-500 в Галле (Германия);
На грунте (2): на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) и на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
- 23 сентября 2025
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
17:49
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:13
-
15:26
-
14:29
-
14:18
-
13:39
-
13:26
-
12:46
-
12:29
-
12:09
-
11:42
-
11:18
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
09:48
-
09:24
-
08:30
-
00:56
-
00:17