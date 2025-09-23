Бублик повторил достижение Джоковича и Алькараса по титулам за сезон на всех покрытиях

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик повторил весомое достижение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

За последние восемь лет только Джоковичу, Алькарасу и Бублику удалось завоевать титулы на всех покрытиях в одном сезоне, сообщает ATP.

Новак Джокович – 2019, 2021, 2022 годы.

Карлос Алькарас – 2023, 2024, 2025 годы.

Александр Бублик – 2025 год.

Сегодня, 23 сентября, Бублик выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), до этого Александру удалось добиться титулов и на грунте, и на траве.

На траве (1): на турнире ATP-500 в Галле (Германия);

На грунте (2): на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) и на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).