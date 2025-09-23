Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 из-за эмоционального дискомфорта

Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 из-за эмоционального дискомфорта
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении сезона-2025.

«В последнее время ощущаю себя не в своей тарелке. Я не нахожусь в правильном эмоциональном пространстве и не чувствую себя готовой к игре, поэтому заканчиваю сезон на этом.

С годами я поняла, что в этом спорте главное не деньги, слава или рейтинг, главное – быть готовой бороться и отдавать всю себя. Сейчас я просто не на том уровне ментально и эмоционально, чтобы делать это.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжёлыми, и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, подышать и просто побыть.

Поэтому я даю себе пространство, которое мне нужно, чтобы вылечиться и восстановиться вместо того, чтобы форсировать события. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться со всем, что у меня есть, и выкладываться на полную ради болельщиков, ради игры и ради самой себя.

С любовью, Элина», — написала Свитолина в социальных сетях.

В 2025 году 31-летняя Свитолина завоевал титул на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция).

Материалы по теме
Сделал Джоковича звездой, спровоцировал бойкот Уимблдона. Теннис потерял настоящую легенду
Сделал Джоковича звездой, спровоцировал бойкот Уимблдона. Теннис потерял настоящую легенду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android