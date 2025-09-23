Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 из-за эмоционального дискомфорта

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении сезона-2025.

«В последнее время ощущаю себя не в своей тарелке. Я не нахожусь в правильном эмоциональном пространстве и не чувствую себя готовой к игре, поэтому заканчиваю сезон на этом.

С годами я поняла, что в этом спорте главное не деньги, слава или рейтинг, главное – быть готовой бороться и отдавать всю себя. Сейчас я просто не на том уровне ментально и эмоционально, чтобы делать это.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжёлыми, и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, подышать и просто побыть.

Поэтому я даю себе пространство, которое мне нужно, чтобы вылечиться и восстановиться вместо того, чтобы форсировать события. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться со всем, что у меня есть, и выкладываться на полную ради болельщиков, ради игры и ради самой себя.

С любовью, Элина», — написала Свитолина в социальных сетях.

В 2025 году 31-летняя Свитолина завоевал титул на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция).