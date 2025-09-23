Бублик: после Кубка Дэвиса был в подвешенном состоянии, травма крайне неприятная

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) признался, что перед соревнованиями сомневался в своих перспективах из-за травмы, которую получил, играя за сборную Казахстана в рамках Мировой группы I Кубка Дэвиса – 2025.

«Я находился в подвешенном состоянии после Кубка Дэвиса. Не был уверен, смогу ли я выйти на корт и играть на 100% — травма была крайне неприятная. Но усилиями моей команды мы смогли с этим справиться и показать хорошую игру», — приводит слова Бублика телеграм-канал First&Red.

В финале турнира в Ханчжоу Бублик (третий номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) одолел француза Валентена Руае (88-й номер).