Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик в Ханчжоу завоевал первый в карьере титул ATP на открытом харде

Александр Бублик в Ханчжоу завоевал первый в карьере титул ATP на открытом харде
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завоевал восьмой титул на уровне ATP в карьере.

Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

28-летний Бублик, посеянный под третьим номером, взял титул в Ханчжоу, в решающем матче одолев француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде. До этого момента Александр побеждал только на хардовых турнирах ATP, которые играются в помещении: ATP-250 в Монпелье и ATP-250 в Антверпене.

Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место.

Материалы по теме
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android