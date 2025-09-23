Александр Бублик в Ханчжоу завоевал первый в карьере титул ATP на открытом харде

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завоевал восьмой титул на уровне ATP в карьере.

28-летний Бублик, посеянный под третьим номером, взял титул в Ханчжоу, в решающем матче одолев француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде. До этого момента Александр побеждал только на хардовых турнирах ATP, которые играются в помещении: ATP-250 в Монпелье и ATP-250 в Антверпене.

Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место.