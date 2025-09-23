Александр Бублик в Ханчжоу завоевал первый в карьере титул ATP на открытом харде
Поделиться
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завоевал восьмой титул на уровне ATP в карьере.
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
28-летний Бублик, посеянный под третьим номером, взял титул в Ханчжоу, в решающем матче одолев француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде. До этого момента Александр побеждал только на хардовых турнирах ATP, которые играются в помещении: ATP-250 в Монпелье и ATP-250 в Антверпене.
Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
17:49
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:13
-
15:26
-
14:29
-
14:18
-
13:39
-
13:26
-
12:46
-
12:29
-
12:09
-
11:42
-
11:18
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
09:48
-
09:24
-
08:30
-
00:56
-
00:17