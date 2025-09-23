Бублик: финал — это эмоционально, особенно когда ты фаворит

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился эмоциями от завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале Бублик (третий номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).

«Победа далась непросто. Финал – это эмоционально, особенно когда ты фаворит. Ты знаешь, что не так много финалов в твоей жизни может быть. У меня это восьмой титул, а совсем недавно их было четыре», — приводит слова Бублика телеграм-канал First&Red.

Для Бублика титул в Ханчжоу – восьмой в карьере, четвёртый в сезоне и первый – на открытом харде.