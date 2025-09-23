Скидки
Теннис

Алехандро Табило вернётся в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире в Чэнду

Алехандро Табило вернётся в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире в Чэнду
Комментарии

Чилийский теннисист Алехандро Табило вернётся в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В финале соревнований он обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.

Благодаря победе на турнире Табило поднимется на 72-ю строчку мирового рейтинга. Отметим, он одержал первую в карьере победу над игроком из топ-20 на хардовом покрытии. Ранее он потерпел 15 поражений. Музетти уступил в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд. В прошлом году победу на турнире одержал китайский теннисист Цзюнчэн Шан.

