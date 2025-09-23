Лоренцо Музетти не смог сдержать слёз после пятого подряд поражения в финале турнира ATP

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог сдержать слёз после поражения от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило в финале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

Музетти (1) проиграл квалифаеру Табило со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7). В решающем сете Лоренцо упустил два матчбола, а на тай-брейке вёл 4:1, но не смог удержать преимущество.

Фото: скриншот из трансляции

Для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе.

В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде, он завоевал их в Неаполе и Гамбурге, оба в 2022 году.