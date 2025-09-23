Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти не смог сдержать слёз после пятого подряд поражения в финале турнира ATP

Лоренцо Музетти не смог сдержать слёз после пятого подряд поражения в финале турнира ATP
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог сдержать слёз после поражения от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило в финале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Музетти (1) проиграл квалифаеру Табило со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7). В решающем сете Лоренцо упустил два матчбола, а на тай-брейке вёл 4:1, но не смог удержать преимущество.

Фото: скриншот из трансляции

Для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе.

В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде, он завоевал их в Неаполе и Гамбурге, оба в 2022 году.

Материалы по теме
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android