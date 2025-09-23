«Он потрясающий». Кирьос — после победы Бублика в Ханчжоу

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на победу 19-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).

«Бублик потрясающий», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место. Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде.