Бублик: победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил завоевание восьмого в карьере титула на уровне ATP.

В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).

«Я всегда говорю, что победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног. Я стараюсь оставаться уравновешенным. Мне нравится то, что я делаю. Я рад, что могу путешествовать, участвовать в турнирах и быть здоровым, а победы приходят… Это прекрасно», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Для Бублика титул в Ханчжоу – восьмой в карьере, четвёртый в сезоне и первый на открытом харде.