Бублик: победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног
Поделиться
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил завоевание восьмого в карьере титула на уровне ATP.
В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
«Я всегда говорю, что победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног. Я стараюсь оставаться уравновешенным. Мне нравится то, что я делаю. Я рад, что могу путешествовать, участвовать в турнирах и быть здоровым, а победы приходят… Это прекрасно», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.
Для Бублика титул в Ханчжоу – восьмой в карьере, четвёртый в сезоне и первый на открытом харде.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
19:54
-
19:43
-
19:38
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
17:49
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:13
-
15:26
-
14:29
-
14:18
-
13:39
-
13:26
-
12:46
-
12:29
-
12:09
-
11:42
-
11:18
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
09:48