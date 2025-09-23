Скидки
Известный журналист Минаев наблюдал за победой Бублика на турнире в Ханчжоу

Известный журналист Минаев наблюдал за победой Бублика на турнире в Ханчжоу
Комментарии

Российский писатель, блогер и журналист Сергей Минаев поддержал 19-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика, посмотрев финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Фото опубликовала жена Минаева — Екатерина. В финале Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).

Фото: страница Елизаветы Минаевой в социальных сетях

«Таланты и поклонники», — подписала фото Елизавета Минаева.

Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место. Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде.

