Известный журналист Минаев наблюдал за победой Бублика на турнире в Ханчжоу
Российский писатель, блогер и журналист Сергей Минаев поддержал 19-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика, посмотрев финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Фото опубликовала жена Минаева — Екатерина. В финале Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).
Фото: страница Елизаветы Минаевой в социальных сетях
«Таланты и поклонники», — подписала фото Елизавета Минаева.
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
Благодаря завоеванию титула в Ханчжоу (Китай) Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP. Это его лучший показатель в карьере, до этого было 17-е место. Также стоит отметить, что для Бублика титул в Ханчжоу стал первым на открытом харде.
