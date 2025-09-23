28-летний Алехандро Табило выиграл третий титул категории ATP в карьере

Чилийский теннисист Алехандро Табило выиграл третий титул категории ATP в одиночном разряде. Сегодня, 23 сентября, он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).
В январе 2024 года Табило впервые в карьере взял турнир ATP-250. Он стал чемпионом соревнований в новозеландском Окленде. В конце июня чилиец выиграл турнир ATP-250 на траве на Мальорке, победив в финале Себастьяна Офнера (6-3, 6-4).
Благодаря победе на турнире Табило поднимется на 72-ю строчку мирового рейтинга. Отметим, он одержал первую в карьере победу над игроком из топ-20 на хардовом покрытии. Ранее он потерпел 15 поражений. Музетти уступил в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд. В прошлом году победу на турнире одержал китайский теннисист Цзюнчэн Шан.
